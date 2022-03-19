Медведев пригрозил "недругам" России: С болью пожалеете о том, что сделали

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что недруги России "с болью пожалеют" о своих попытках ограничить развитие российской экономики.

Политик написал об этом в своём Telegram-канале, добавив, что западные компании, которые объявили о своём уходе с российского рынка, желают вернуться, однако их правительство оказывает чудовищное давление.

"Нам надо развивать своё производство там, где мы ещё не сделали этого. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но выполнимая, тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы. А наши недруги, которые пытаются сегодня ограничить наше развитие и испортить нашу жизнь, ещё не раз с болью пожалеют о том, что сделали", — говорится в публикации.

Ранее Медведев ответил на угрозы Евросоюза запустить "экономическую войну" против России. Политик призвал зарубежных чиновников "следить за своей речью". Он напомнил, что "экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие".

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Однако Запад воспринял действия РФ как акт агрессии и стал вводить санкции против России.

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