США не будут вводить войска на Украину и закрывать небо над Незалежной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, никому не нужен прямой конфликт с российской стороной.
Как пояснил Остин, президент США Джо Байден неоднократно подчёркивал, что военного присутствия американской армии в Незалежной не будет. То же касается и бесполётной зоны.
"Это бы означало, что мы противостоим России, речь идёт о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть. Вовлечения в этот конфликт", — сказал Остин в интервью CNN.
Однако глава военного ведомства ещё раз подчеркнул, что НАТО будет защищать каждый дюйм альянса.
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