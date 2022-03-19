Вучич припомнил Западу Косово: "У нас вы пустые коляски не показывали"

Президент Сербии Александр Вучич назвал политику Запада в отношении происходящего на Украине "двойными стандартами". Глава страны припомнил, как мировые лидеры принимали жёсткие решения в отношении Косово и никто не называл это "вторжением".

По словам Вучича, в вопросах соблюдения международного права и территориальной целостности Сербии и Украины, почему-то никто не поставил знак равенства.

"Они говорят нам о территориальной целостности Украины, показывают пустые детские коляски. Почему у нас они не показывали пустые коляски? У всех нас в голове смешиваются вещи: соблюдение принципа международного права, где, бесспорно, кто его нарушил и кто жертва, и то, кто был жертвой, и кто нарушал международное право и без решения Совбеза ООН принимал жёсткие решения в ущерб Сербии", — заявил президент в эфире TV PRVA.

Вучич подчеркнул, что страна не будет вмешиваться в ситуацию на Украине и уточнил, что Москва никогда не действовала против Сербии.

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