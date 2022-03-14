В ДНР заявили об обстреле ВСУ шахты имени Засядько: под землёй 83 горняка

Шахта имени Засядько в Донецке получила повреждения в результате обстрела со стороны украинских военных.

"В Киевском районе столицы республики под обстрел ВСУ попала шахта им. Засядько, обесточен вентилятор главного проветривания. В настоящее время под землей находятся 83 горянка", — сообщает официальный сайт ДНР со ссылкой на штаб территориальной обороны республики.

По информации представительства ДНР в СЦКК, работникам приходится самостоятельно выбираться на поверхность.

Сообщается также, что при обстреле Петровского района Донецка получили повреждения здания школы №103 и горного лицея №93

Согласно сведениям представительства, за последние сутки зафиксировано 24 обстрела ВСУ территории ДНР из артиллерии, миномётов, гранатомётов и ПТРК.

В результате обстрелов получили повреждения 22 дома, расположенных в Александровке, Донецке и Еленовке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. По данным Минздрава ДНР, получили ранения семь мирных жителей.

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