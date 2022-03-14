Народная милиция ЛНР сообщила, что на освобождённой от ВСУ территории республики обнаружены новые свидетельства зверств карателей из нацбатальонов. Одно из них — место массового захоронения убитых мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
Как рассказал в ходе ежедневного брифинга руководитель пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, тела в импровизированной братской могиле были "преимущественно с пулевыми ранениями".
"Это не захоронения, это по факту тела людей, расстрелянных накануне днём, либо ночью, — говорит офицер. — Они либо использовались, как "живой щит" при отступлении, либо были расстреляны, как свидетели преступлений ВСУ".
Филипоненко сообщил также, что на месте преступления милиционеры обнаружили нескольких выживших. С ними занимаются врачи, оказывая необходимую помощь.
По поручению главы российского Следкома Александра Бастрыкина по факту массового убийства людей возбуждено уголовное дело.
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