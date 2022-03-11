Украина попытается получить арестованные в Европе резервы России

Первый замглавы Министерства экономики Украины Денис Кудин заявил, что Украина и западные партнёры разрабатывают механизм, предполагающий конфискацию 415 миллиардов долларов Банка России, которые были арестованы Евросоюзом.

По словам Кудина, Запад наложил арест на золотовалютные резервы Центробанка РФ в размере 415 миллиардов долларов.

Он отметил, что этой суммы достаточно для покрытия прямых единоразовых потерь Украины. Заместитель главы Минэкономики выразил надежду, что в ближайшее время Киев вместе со странами-партнёрами найдёт механизм, который позволит направить арестованные российские деньги на восстановление украинской экономики.

В четверг, 10 марта гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация нанесла Западу ущерб в размере 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции выводить на орбиту спутники OneWeb и поставлять в США двигатели для ракет-носителей.

Ранее эксперты Брюссельского экономического исследовательского института Bruegel выяснили, что после событий на Украине страны Европы каждый день платят за российский газ 690 миллионов евро или 90 миллиардов рублей.

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