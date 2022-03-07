Евросоюз ежедневно платит России больше 90 миллиардов рублей за газ

Специалисты Брюссельского экономического исследовательского института Bruegel подсчитали, во что обходится российский газ в Европе. Ежедневно страны Старого Света платят 690 млн. евро, что примерно равно 90 млрд. рублей.

Стоимость энергоносителей на мировых рынках ставит очередные рекорды. За прошедшую неделю цена природного газа выросла в три раза - с 800 долларов до 2 400. В пятницу, перед закрытием торгов, котировки немного снизились и были зафиксированы в районе 2 200 долларов за тысячу кубометров газа, сообщают Новости Уфы.

На фоне роста цен в Брюссельском экономическом исследовательском институте Bruegel решили посчитать, сколько газовые компании Евросоюза платят поставщикам голубого топлива. Оказалось, что теперь газ им обойдётся дороже 60 млрд. долларов в месяц, и 20-24 млрд. долларов (около 2,5-2,8 трлн. рублей) из этой суммы отправятся в Россию.

Добавить тут нечего, новый виток антироссийских санкций привёл к огромному кризису на энергорынке ЕС, и винить европейцам в этом стоит только себя.

Но происходящее сейчас - только начало. На момент написания статьи, 7 марта 2022 года, биржи Евросоюза зафиксировали новый рекорд - газ стоит уже 3 000 долларов за тысячу кубометров.

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