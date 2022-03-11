Герои поставили бандеровцев в унизительное положение

В Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся в специальной военной операции на Украине героев.

Глава Минобороны России вручил находящимся на лечении в госпитале военнослужащим звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

"Выздоравливайте, ждем вас! — пожелал героям-бойцам Шойгу. — Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию".

По приказу президента РФ Звезду Героя России получил командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны, старший лейтенант Антон Старостин.

Орденом Мужества награжден рядовой Андрей Чернышев, разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ. Как уточняет телеканал "Звезда", этот боец принимал участие в захвате важного стратегического объекта, находящегося западнее Киева аэродрома. Во время боя раненый Чернышев проявил мужество и не покинул свой пост. В результате стратегически важный объект был захвачен.

Медали "За отвагу" получили:

младший сержант Игорь Видельский,

младший сержант Александр Голубев,

старший лейтенант Валерий Жуков,

лейтенант Сергей Козин,

майор Иван Лалла,

майор Павел Слизько,

лейтенант Александр Таран,

прапорщик Арсалан Мункуев,

прапорщик Екатерина Иванова,

лейтенант Мария Мирошниченко.

Министр обороны предложил президенту России передать Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике трофейное вооружение, которое позорно бросили украинские нацисты.

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