EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Герои поставили бандеровцев в унизительное положение

Мир

В Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся в специальной военной операции на Украине героев.

Герои поставили бандеровцев в унизительное положение

Глава Минобороны России вручил находящимся на лечении в госпитале военнослужащим звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

"Выздоравливайте, ждем вас! — пожелал героям-бойцам Шойгу. — Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию".

По приказу президента РФ Звезду Героя России получил командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны, старший лейтенант Антон Старостин.

Орденом Мужества награжден рядовой Андрей Чернышев, разведчик-наводчик 45-й отдельной гвардейской бригады спецназначения ВДВ. Как уточняет телеканал "Звезда", этот боец принимал участие в захвате важного стратегического объекта, находящегося западнее Киева аэродрома. Во время боя раненый Чернышев проявил мужество и не покинул свой пост. В результате стратегически важный объект был захвачен.

Медали "За отвагу" получили:

  • младший сержант Игорь Видельский,
  • младший сержант Александр Голубев,
  • старший лейтенант Валерий Жуков,
  • лейтенант Сергей Козин,
  • майор Иван Лалла,
  • майор Павел Слизько,
  • лейтенант Александр Таран,
  • прапорщик Арсалан Мункуев,
  • прапорщик Екатерина Иванова,
  • лейтенант Мария Мирошниченко.

Министр обороны предложил президенту России передать Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике трофейное вооружение, которое позорно бросили украинские нацисты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Оружие нашей победы
Автор: Игорь Буккер, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина
Sberbank
Новости
Ми-8 опрокинулся при посадке в Псковской области: прокуратура начала проверку
Песков назвал условие для прямых переговоров Путина с Зеленским
В Турции высказались о переговорах Путина и Зеленского: "Это произойдёт"
Стас Ярушин обратился к иностранным брендам: "Если уходите — уходите!"
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Экономист Рожанковский оценил заявление МВФ о возможном дефолте в России
Продюсер рассказал о заработках украинских артистов в России
Нельзя допустить войны НАТО с Россией из-за Украины, заявил Столтенберг
В Евросоюзе сообщили о разногласиях по принятию Украины в объединение
Кадыров развеял "подлый миф" о гибели чеченского офицера на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины

Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.

Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов Любовь Степушова Россия - "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС Любовь Степушова Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская
Силовые структуры
Киевский режим падёт, когда возьмут Мариуполь, заявил военный эксперт
Политика. Новости и аналитика
Кадыров в "глубоком шоке" от информации о биолабораториях США на Украине
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Мир. Новости мира
Axios: Зеленскому не дали поговорить с депутатами Израиля по вопросу РФ
Последние материалы
Песков назвал условие для прямых переговоров Путина с Зеленским
В Турции высказались о переговорах Путина и Зеленского: "Это произойдёт"
Стас Ярушин обратился к иностранным брендам: "Если уходите — уходите!"
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству
Экономист Рожанковский оценил заявление МВФ о возможном дефолте в России
Россия - "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Продюсер рассказал о заработках украинских артистов в России
Нельзя допустить войны НАТО с Россией из-за Украины, заявил Столтенберг
В Евросоюзе сообщили о разногласиях по принятию Украины в объединение
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников