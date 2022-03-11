Путин поддержал идею отправлять добровольцев на Украину

Российский лидер Владимир Путин поддержал предложение, поступившее от Минобороны, привлекать добровольцев к участию в специальной военной операции по демилитаризации Украины.

По его словам, гражданам РФ, которые готовы помогать российской армии на Украине, необходимо помочь добраться до зоны боевых действий, передаёт РИА Новости.

"Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь населению, проживающему в Донбассе, что же, думаю, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий", — сказал глава государства.

24 февраля Путин выступил с обращением к нации. Он объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Ранее президент заявлял, что солдаты, проходящие срочную службу, не будут участвовать в спецоперации. Он подчёркивал: поставленные задачи решают только профессиональные военные.

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