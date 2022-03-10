Эксперт объяснил отказ Китая поставлять авиазапчасти в РФ

Китайские компании, ведущие бизнес в США и ЕС, не хотят оказаться под санкциями из-за сотрудничества с РФ, несмотря на её политическую поддержку КНР, заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков, комментируя Pravda.Ru сообщения СМИ об отказе Китая поставлять запчасти российским авиакомпаниям.

"Не будем забывать, что главные торговые партнёры Китая — это не Россия, а США и ЕС. И ни один китайский банк, ни одна китайская компания, имеющая диверсифицированный доступ к рынку, не будут подставляться под санкции", — сказал эксперт.

Он отметил, что приобрести авиазапчасти для российских самолётов планировалось через компанию в Гонконге, который, по словам Коткова, ориентирован на Запад.

"Гонконг в какой-то степени продолжает оставаться частью западного мира. И, естественно, ни одна тамошняя компания под санкции подставляться не будет", — заявил эксперт.

Он призвал российские авиакомпании в сложившейся ситуации рассчитывать на собственные силы.

"Что касается наших — можно дать один совет: только опора на собственные силы и развитие отечественного производителя", — подчеркнул Котков.

Ранее начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил журналистам, что Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей.

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