Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке

В Польском институте международных отношений заявили, что чтобы донести до арабских стран, которые сохраняют нейтралитет, в вопросе вокруг спецоперации России на Украине, необходимо переводить сообщения о "российской агрессии" на арабский язык.

Как подчеркнули в институте, "авторитет России" растёт в сообществе на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве поставщика продовольствия, сырья и оружия. Поэтому Европе следует активнее распространять сообщения о "российской агрессии" на территории Незалежной, а для лучшей эффективности, делать это на арабском языке.

«Важно, чтобы посольства европейских стран и делегации ЕС в арабском мире активнее участвовали в распространении информации на арабском языке о российской агрессии на Украине», — цитирует заявление польского института RT.

Однако специалисты отмечают, что делать это необходимо корректно, чтобы не подтолкнуть арабские страны к большему "сближению с Россией".

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