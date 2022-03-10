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Автор Екатерина Широкова

Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке

Мир

В Польском институте международных отношений заявили, что чтобы донести до арабских стран, которые сохраняют нейтралитет, в вопросе вокруг спецоперации России на Украине, необходимо переводить сообщения о "российской агрессии" на арабский язык.

Поляки рекомендовали ЕС рассказывать о "российской агрессии" на арабском языке

Как подчеркнули в институте, "авторитет России" растёт в сообществе на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве поставщика продовольствия, сырья и оружия. Поэтому Европе следует активнее распространять сообщения о "российской агрессии" на территории Незалежной, а для лучшей эффективности, делать это на арабском языке. 

«Важно, чтобы посольства европейских стран и делегации ЕС в арабском мире активнее участвовали в распространении информации на арабском языке о российской агрессии на Украине», — цитирует заявление польского института RT

Однако специалисты отмечают, что делать это необходимо корректно, чтобы не подтолкнуть арабские страны к большему "сближению с Россией". 

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Ближний Восток восстановят всем миром
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина ближний восток
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