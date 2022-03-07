Австралия требует от Китая "прервать ледяное молчание"

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал Китай прекратить “леденящее молчание” в связи со спецоперацией России на Украине, заявив, что “ни одна страна в мире не окажет большего влияния” на прекращение конфликта.

Выступая сегодня, 7 марта, в мозговом центре Института Лоуи в Сиднее, Моррисон предупредил, что без прямого осуждения Пекином действий Москвы мир рискует быть перестроенным “дугой автократии” из-за отношений Китая и России.

“Я слушал представителя китайского правительства. И когда дело дошло до осуждения действий России, услышал леденящее молчание, - заявил Моррисон. - Китай уже давно претендует на роль одной из крупнейших держав в мире и вносит свой вклад в глобальный мир и стабильность, поэтому Пекин должен активизироваться и действовать в условиях эскалации конфликта».

Критика со стороны Моррисона подтверждает: некоторые политики слышат только то, что хотят слышать, поскольку ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин готов содействовать мирным переговорам между Россией и Украиной.

"Чем шире разногласия, тем больше необходимость сесть и провести переговоры", - сказал Ван, предложив Китай в качестве посредника, если это необходимо.

Ван заявил журналистам, что Китай считает, что для разрешения конфликта обе страны должны работать вместе дипломатически, чтобы поддерживать принципы Устава Организации Объединенных Наций, уважая суверенитет и территориальную целостность всех стран. Он также сказал, что “законные проблемы безопасности” обеих вовлеченных сторон должны быть приняты во внимание.

К слову, ранее другой австралийский министр - обороны - заявил, что его страна готова вооружать Тайвань против Китая.