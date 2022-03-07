Китай обвинил США в попытке создать еще одно НАТО

Министр иностранных дел Китая Ван И предположил, что реальной целью стратегии Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе является создание новой версии НАТО, предупредив Белый дом, что любая попытка сделать это будет сорвана.

Выступая 7 марта в кулуарах 13-го Всекитайского собрания народных представителей, Ван И предостерёг Вашингтон от попыток вызвать нестабильность в регионе на фоне территориальных споров между Китаем и другими странами.

“Азиатско-Тихоокеанский регион — это перспективная земля для сотрудничества и развития, а не шахматная доска для геополитического соревнования”, - сказал Ван И. Критикуя США, он заявил, что американский подход направлен только на поддержание доминирования посредством “блоковой политики” в регионе, что, по мнению Пекина, подорвет политический и экономический союз Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который уже существует.