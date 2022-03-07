Британия добивается исключения России из системы Интерпола

Глава МВД Соединённого Королевства Прити Пател заявила, что направила официальное письмо в международную полицейскую организацию с требованием заблокировать для России к системам Интерпола.

Как пояснила Пател, Британия требует от ведомства принять решение уже на этой неделе.

"Сегодня я написала письмо в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет с призывом принять на этой неделе <…> решение о немедленном прекращении доступа России к его системам", — цитирует обращение британского МИД ТАСС.

Ранее с подобным требованием уже выступили ряд стран:

США,

Канада,

Австралия,

Новая Зеландия,

Польша.

Однако тогда в ведомстве отказались прекратить сотрудничество с Россией.

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