КНДР запустила ракету, МИД Японии связал испытания с ситуацией на Украине

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Северная Корея в очередной раз запустила ракету и связал это с событиями на Украине. Как подчеркнул министр, он не раз предупреждал, что происходящее в Незалежной может повлиять не только на Европу.

Как пояснил Хаяси, японские власти пока не проводили анализ пуска со стороны КНДР, но уже видят связь с конфликтной ситуацией вокруг Украины.

"Мы не раз говорили о том, что ситуация на Украине может оказывать влияние не только на Европу, но и на весь мир в целом, в частности, на восточно-азиатский и индо-тихоокеанский регионы. Мы неоднократно заявляли об этом в рамках заседаний стран "большой семёрки"", — сказал министр в эфире NHK.

Как позже пояснили японские власти, ракета, запущенная Северной Кореей, достигла высоты в 600 километров и пролетела около 300 километров. Как подчеркнули в Токио, предположительно, снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии.

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