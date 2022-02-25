Крым готов помочь в становлении новой Украины, заявили на полуострове

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти полуострова готовы оказать помощь в становлении новой Украины.

По его мнению, очень важно сохранить традиционные ценности в государстве и избавиться от националистической идеологии, передаёт РИА Новости.

"Крым готов помочь соотечественникам в становлении новой Украины как страны без националистической идеологии", — подчеркнул Константинов.

Он также добавил, что в свете последних событий Крым стал прифронтовым регионом России. В связи с этим политик порекомендовал гражданам сохранять бдительность, ведь вблизи границ могут проходить боевые действия.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны. Он сообщил, что РФ организует специальную военную операцию в Донбассе по просьбам руководителей ДНР и ЛНР. При этом глава государства отметил: вся ответственность за возможное кровопролитие будет лежать на руководстве Украины.

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