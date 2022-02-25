Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин полагает, что некоторые западные политики планируют поменять главу Украины Владимира Зеленского на более отчаянного президента.
По его словам, Запад хочет, чтобы в сложившейся конфликтной обстановке Украиной управлял сильный лидер. Именно поэтому, подчеркнул политолог, Зеленскому стали предлагать уехать из страны в Лондон.
"Они на Западе считают, видимо, что в этой ситуации должен быть более сильный, я бы сказал, отчаянный, упёртый руководитель", — сказал Жарихин в интервью РИА Новости.
Эксперт с сожалением добавил, что Зеленский может сопротивляться давлению, но такая судьба "предначертана" украинским политикам западными странами.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Зеленскому и другим государственным деятелям из Украины убежище в Лондоне, если это необходимо. Он напомнил, что Великобритания всегда помогала правительствам в изгнании.
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