Какой президент нужен Западу на Украине вместо Зеленского, объяснил политолог

Замдиректора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин полагает, что некоторые западные политики планируют поменять главу Украины Владимира Зеленского на более отчаянного президента.

По его словам, Запад хочет, чтобы в сложившейся конфликтной обстановке Украиной управлял сильный лидер. Именно поэтому, подчеркнул политолог, Зеленскому стали предлагать уехать из страны в Лондон.

"Они на Западе считают, видимо, что в этой ситуации должен быть более сильный, я бы сказал, отчаянный, упёртый руководитель", — сказал Жарихин в интервью РИА Новости.

Эксперт с сожалением добавил, что Зеленский может сопротивляться давлению, но такая судьба "предначертана" украинским политикам западными странами.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Зеленскому и другим государственным деятелям из Украины убежище в Лондоне, если это необходимо. Он напомнил, что Великобритания всегда помогала правительствам в изгнании.

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