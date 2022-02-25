Зеленский назвал цифру погибших за сутки украинцев

Президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что за минувшие сутки на территории Украины погибли 137 граждан страны, более трёхсот человек ранены.

"По последним данным, сегодня погибли 137 граждан (Украины), среди них 10 офицеров, получили ранения 316", — сказал Зеленский в обращении, которое опубликовал в своём официальном Telegram-канале.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление лидера Незалежной о том, что после начала спецоперации на территории страны, о которой вчера в 6.00 утра объявил президент России Владимир Путин, Москва окажется за "железным занавесом". Как подчеркнул Зеленский, любой украинец, кто в состоянии "взять в руки оружие" должен выйти на защиту страны.

Кроме того, противореча самому себе, Зеленский уточнил, что ещё не поздно "вернуться к миру", правда, не конкретизировал, что именно нужно сделать.

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