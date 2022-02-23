США не будут воевать с Россией за Украину, заявила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что нет такого сценария, при котором власти США отправят войска на Украину для войны с Россией.

"Не существует сценария, при котором президент (США Джо Байден. — Прим. ред.) отправит американские войска воевать на Украине против России", — сказала представитель Белого дома.

По словам Псаки, Байден не намерен менять своё решение по поводу этого вопроса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сказала, что США заметили в Восточной Украине "зелёных человечков" — российских солдат, которые не носят военную форму. Псаки добавила, что подобная ситуация происходила в 2014 году в Крыму.

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