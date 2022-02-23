Депутат Государственной Думы Мария Бутина отреагировала на слова бывшего лидера США Дональда Трампа, который заявил, что решение российского президента Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР является гениальным.
По мнению Бутиной, посредством таких высказываний Трамп "играет на оппозиционной повестке" в противовес нынешнему главе государства Джо Байдену. Депутат посоветовала относиться к подобным высказываниям экс-президента США сдержанно, однако признала, что согласна с ним.
"К позиции Трампа отношусь очень сдержанно. Как показывает практика, его слова и действия друг с другом, как правило, не сочетаются. Поэтому, естественно, сейчас он играет на повестке, оппозиционной Байдену. Поэтому, мне кажется, здесь нужно проявлять осторожность. А по сути дела с его словами я согласна. Это действительно гениальный ход — признание независимости ЛНР и ДНР", — отметила Бутина в беседе с NEWS. ru.
Ранее Дональд Трамп назвал решение Путина признать независимость республик Донбасса "очень разумным и гениальным решением", добавив, что Россия является "самой мощной миротворческой силой в регионе".
Байден, в свою очередь, охарактеризовал РФ как агрессора, который уже "отхватил от Украины большой кусок" и продолжает делать так и дальше. Также американский лидер пообещал ввести против России новые жёсткие санкции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.