В ГД согласились со словами Трампа о гениальности признания независимости ЛДНР

Депутат Государственной Думы Мария Бутина отреагировала на слова бывшего лидера США Дональда Трампа, который заявил, что решение российского президента Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР является гениальным.

По мнению Бутиной, посредством таких высказываний Трамп "играет на оппозиционной повестке" в противовес нынешнему главе государства Джо Байдену. Депутат посоветовала относиться к подобным высказываниям экс-президента США сдержанно, однако признала, что согласна с ним.

"К позиции Трампа отношусь очень сдержанно. Как показывает практика, его слова и действия друг с другом, как правило, не сочетаются. Поэтому, естественно, сейчас он играет на повестке, оппозиционной Байдену. Поэтому, мне кажется, здесь нужно проявлять осторожность. А по сути дела с его словами я согласна. Это действительно гениальный ход — признание независимости ЛНР и ДНР", — отметила Бутина в беседе с NEWS. ru.

Ранее Дональд Трамп назвал решение Путина признать независимость республик Донбасса "очень разумным и гениальным решением", добавив, что Россия является "самой мощной миротворческой силой в регионе".

Байден, в свою очередь, охарактеризовал РФ как агрессора, который уже "отхватил от Украины большой кусок" и продолжает делать так и дальше. Также американский лидер пообещал ввести против России новые жёсткие санкции.

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