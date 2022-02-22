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Автор Ольга Лебедева

"Мы не накажем дважды за одно и то же": санкций США "за миротворцев" не будет

Мир

Решение президента Владимира Путина отправить войска, которые он назвал "миротворцами", в восточные регионы Украины не является вторжением, которое могло бы вызвать применение более широкого пакета санкций со стороны США.

"Мы не накажем дважды за одно и то же": санкций США "за миротворцев" не будет

Так заявил агентству Reuters представитель администрации Байдена, уточнив: Белый дом считает, что вторжение России на Украину "может произойти в любое время".

"Соединённые Штаты будут продолжать дипломатию с Россией, пока танки не покатятся. Пока же нет вторжения, поскольку это территория, которую они уже давно оккупировали. Россия имеет силы в Донбассе в течение последних восьми лет… В настоящее время они принимают решения сделать это более открытым способом ", — сказал журналистам чиновник.

Однако после объявления решения российского президента о признании ЛДНР, Белый дом объявил, что США "не будут торговать с отколовшимися от Украины регионами", а окончательное решение "по этому вопросу" будет объявлено во вторник.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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