Небензя: РФ против кровавой бойни в Донбассе, Украина должна прекратить обстрелы

Мировое сообщество должно разрешить конфликтную ситуацию в Донбассе, чтобы избежать кровавой бойни. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого украинскому кризису, дипломат призвал Киев прекратить обстрелы и провокации против ДНР и ЛНР, передаёт ТАСС.

"Власти РФ по-прежнему открыты для дипломатии, но допускать кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", — отметил Небензя.

Он также добавил, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже объявили о своей независимости. Поэтому, по его мнению, признание Россией этих республик никак не меняет состав договорённостей.

Российский дипломат обратился к западным коллегам и потребовал, чтобы они сдерживали милитаристские планы Киева.

"Обстрелы республик в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия", — предупредил политик.

21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

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