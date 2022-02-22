Мировое сообщество должно разрешить конфликтную ситуацию в Донбассе, чтобы избежать кровавой бойни. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого украинскому кризису, дипломат призвал Киев прекратить обстрелы и провокации против ДНР и ЛНР, передаёт ТАСС.
"Власти РФ по-прежнему открыты для дипломатии, но допускать кровавую бойню в Донбассе больше не намерены", — отметил Небензя.
Он также добавил, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже объявили о своей независимости. Поэтому, по его мнению, признание Россией этих республик никак не меняет состав договорённостей.
Российский дипломат обратился к западным коллегам и потребовал, чтобы они сдерживали милитаристские планы Киева.
"Обстрелы республик в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия", — предупредил политик.
21 февраля президент Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.