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Автор Юлия Миленина

Признание Россией ЛНР и ДНР говорит о её стремлении к войне, заявили в США

Мир

Американские политики готовы дипломатическим путём решать проблемы, связанные с Украиной, однако Россия, признав ЛНР и ДНР, продемонстрировала, что стремится к военным действиям. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

Признание Россией ЛНР и ДНР говорит о её стремлении к войне, заявили в США

В интервью ТАСС он на условиях анонимности сообщил, что США продолжат консультации с союзниками по украинскому вопросу уже в ближайшие часы.

При этом он подчеркнул: сначала Штаты будут пытаться урегулировать ситуацию с помощью дипломатии, но если РФ не изменит свой курс, то может начаться "жестокий и разорительный конфликт".

"Действия президента РФ Владимира Путина представляют собой серьёзную эскалацию, являются ещё одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии", — сказал сотрудник Госдепа.

21 февраля Путин обратился к россиянам. После исторического экскурса лидер государства объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.

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Призрак войны: Кому на самом деле нужен конфликт между Украиной и Россией
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина госдеп сша владимир путин
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