Американские политики готовы дипломатическим путём решать проблемы, связанные с Украиной, однако Россия, признав ЛНР и ДНР, продемонстрировала, что стремится к военным действиям. Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.
В интервью ТАСС он на условиях анонимности сообщил, что США продолжат консультации с союзниками по украинскому вопросу уже в ближайшие часы.
При этом он подчеркнул: сначала Штаты будут пытаться урегулировать ситуацию с помощью дипломатии, но если РФ не изменит свой курс, то может начаться "жестокий и разорительный конфликт".
"Действия президента РФ Владимира Путина представляют собой серьёзную эскалацию, являются ещё одним свидетельством того, что Россия стремится к войне, а не к дипломатии", — сказал сотрудник Госдепа.
21 февраля Путин обратился к россиянам. После исторического экскурса лидер государства объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.