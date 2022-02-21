Зарплата пресс-секретаря Зеленского в два раза больше, чем у самого президента

Январская зарплата пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова оказалась в два раза больше, чем у самого президента Владимира Зеленского.

Как пишет издание "Украинские новости", за январь Зеленский получил 28 тысяч гривен (76 720 тысяч рублей по текущему курсу), в то время как его помощники получили значительно больше — глава его офиса Андрей Ермак заработал 39,5 тысяч гривен (108,230 тысяч рублей), а пресс-секретарь Никифоров — 63,5 тысяч гривен (173 990 тысяч рублей).

Это — суммы без надбавок и премий. После вычета налогов январская зарплата украинского президента оказалась равна 22540 гривнам.

Как ранее сообщало издание "Страна.ua", заработок Зеленского в должности президента за 2021 год составил 336 тысяч гривен. С этой суммы на уплату налогов ушло 65 тысяч гривен.

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