Россияне в Сети "врезали" депутату, который высказался от лица народа

После того как российская Госдума проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с предложением признать ЛНР и ДНР, в Сети с подачи одного из депутатов вспыхнула волна возмущений.

Член фракции КПРФ Казбек Тайсаев, комментируя решение Госдумы, заявил, что он, дескать, абсолютно уверен в том, что российский народ "поддерживает полностью" признание республик Донбасса и "готов отказаться ради них от некоторых благ", к примеру, "от 13-ой зарплаты".

Об этом рассказал "Собеседник", отметивший, что парламентарий своим высказыванием, по-видимому, переполнил какую-то чашу терпения и народ — тот самый, в альтруизм которого Тайсаев, по его словам, верит, —прорвало:

"Пусть начнёт с себя — отдаст свою депутатскую зарплату. Как раз на всё хватит!" "С какого перепугу? Он с Луны упал? Народ нищий от последнего отказаться должен?" "А оно нам надо? Чтобы отказаться от денег, они должны быть, а их нет. Вот у депутатов есть…" "Знатно они в Думе стебутся. От чего готов лично отказаться этот слуга народа?" "Правительство на другой планете живёт, родной" © Кин-дза-дза" — вспомнил кто-то киноклассику "Казбек Куцукович Тайсаев — в 1986 году вступил в КПСС. В 1987–1991 годах был секретарём комитета комсомола МАДИ, секретарём Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы. Нигде ни дня не работал. Доход за 2020 г — 5 644 735 руб. (из декларации о доходах). Думаю, может "отказаться" от 5,5 млн легко. Куда ему столько? Он же патриот", — вытащили на свет биографию депутата, заговорившего от имени народа. "Да проведите вы уже психиатрическое обследование в ГД. Уверен, больше половины в стационар загремят". "Не только от 13 зарплаты, но и от депутатов Госдумы и самой Госдумы я готов отказаться. Освобождайте помещения! Народ устал!"