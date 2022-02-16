EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Россияне в Сети "врезали" депутату, который высказался от лица народа

Политика

После того как российская Госдума проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту с предложением признать ЛНР и ДНР, в Сети с подачи одного из депутатов вспыхнула волна возмущений.

Член фракции КПРФ Казбек Тайсаев, комментируя решение Госдумы, заявил, что он, дескать, абсолютно уверен в том, что российский народ "поддерживает полностью" признание республик Донбасса и "готов отказаться ради них от некоторых благ", к примеру, "от 13-ой зарплаты".

Об этом рассказал "Собеседник", отметивший, что парламентарий своим высказыванием, по-видимому, переполнил какую-то чашу терпения и народ — тот самый, в альтруизм которого Тайсаев, по его словам, верит, —прорвало:

"Пусть начнёт с себя — отдаст свою депутатскую зарплату. Как раз на всё хватит!"

"С какого перепугу? Он с Луны упал? Народ нищий от последнего отказаться должен?"

"А оно нам надо? Чтобы отказаться от денег, они должны быть, а их нет. Вот у депутатов есть…"

"Знатно они в Думе стебутся. От чего готов лично отказаться этот слуга народа?"

"Правительство на другой планете живёт, родной" © Кин-дза-дза" — вспомнил кто-то киноклассику

"Казбек Куцукович Тайсаев — в 1986 году вступил в КПСС. В 1987–1991 годах был секретарём комитета комсомола МАДИ, секретарём Фрунзенского райкома ВЛКСМ Москвы. Нигде ни дня не работал. Доход за 2020 г — 5 644 735 руб. (из декларации о доходах). Думаю, может "отказаться" от 5,5 млн легко. Куда ему столько? Он же патриот", — вытащили на свет биографию депутата, заговорившего от имени народа.

"Да проведите вы уже психиатрическое обследование в ГД. Уверен, больше половины в стационар загремят".

"Не только от 13 зарплаты, но и от депутатов Госдумы и самой Госдумы я готов отказаться. Освобождайте помещения! Народ устал!"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы госдума
Новости
В ЕС посетовали, что их "не позвали" наблюдать за референдумом в Белоруссии
Даня Милохин получил травмы в центре Москвы
Спецслужбы Турции подозревают депутата ГД РФ в заказе ряда политических убийств
Глава ОКР рассказал о состоянии Валиевой, отказавшейся от пресс-конференции
Сосновский объяснил, почему Байден испугался встречи Шольца и Путина
Проигрыш не Латыпова. Проигрыш тренера, который поставил его на последний этап
Центр имени Гамалеи не нашёл в Москве детей без антител к COVID-19
Доктор Мясников объяснил, почему врачи начали бояться пациентов
Россияне в Сети "врезали" депутату, который высказался от лица народа
"Байден, среда!": британцы высмеяли разведку США за несостоявшееся "вторжение"
Популярное
Мир. Новости мира
Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.

Глава МИД Британии Трасс заявила об "оскорблениях" со стороны Лаврова
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Шоу-бизнес
Трихолог дала совет пострадавшему при пожаре Родиону Газманову
Политика. Новости и аналитика
Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия
Мир. Новости мира
Для чего американцам нужно "российское вторжение", объяснил экс-премьер Украины
Ирина Шлионская Рабиндранат Тагор — основатель школы гениев Ирина Шлионская Любовь Степушова Если Путин проигнорирует призыв Думы, ему не переизбраться в 2024 году Любовь Степушова Усам Оздемиров Трудности перехода велено забыть ради безопасности страны Усам Оздемиров
Шоу-бизнес
Безлюдные похороны Зинаиды Кириенко возмутили поклонников актрисы
Бывший СССР
Казахстанский сценарий на Украине приблизит войну за Донбасс
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Мир. Новости мира
The Sun: названо точное время и детали "российского вторжения" на Украину 16.02
Последние материалы
Доктор Мясников объяснил, почему врачи начали бояться пациентов
Россияне в Сети "врезали" депутату, который высказался от лица народа
"Байден, среда!": британцы высмеяли разведку США за несостоявшееся "вторжение"
Зюганов "раздвоился": лежит в больнице и голосует в Думе одновременно
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
NYT: в допинг-пробе Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Шведы заявили о превосходстве армии РФ: "Сильнейшая в Европе"
Не видать Украине ракетных комплексов THAAD: США опасаются слива военной тайны
В США отказались давить на Украину в вопросе вступления в НАТО
Евродепутат Крах: нападение Киева на Донбасс может привести к войне с РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников