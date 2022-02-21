Страна.UA: Зеленскому надо, чтобы Россия признала республики Донбасса

"По информации, полученной сегодня ночью от "источника, близкого к офису президента Украины", Владимир Зеленский готов к тому, что Россия признает ЛДНР и даже хочет этого", сообщило украинское издание "Страна. UA", отметив, что "официального подтверждения нет".

По данным издания, Зеленский рассчитывает, что признание Россией самопровозглашённых республик "развяжет ему руки" и он сможет отказаться от выполнения соглашений, подписанных в Минске.

"У Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР, и проблема разрешится сама собой", — цитирует слова своего источника "Страна.UA".

Однако, по словам всё того же инсайдера, в Офисе Зеленского не верят в то, что Россия всё-таки вторгнется в страну. Эту часть "слива" подтвердил глава Минобороны Незалежной, который ранее назвал "спекуляциями" сообщения западных СМИ о российском вторжении на Украину.