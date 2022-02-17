ДНР: В Киеве готовят эвакуацию офиса Зеленского, Рады и СНБО

В Киеве ведётся подготовка к эвакуации во Львов офиса украинского президента, Верховной рады и СНБО, сообщает Народная милиция ДНР со ссылкой на разведданные. "Украинское руководство… проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств", — говорится в сообщении Народной милиции в Telegram.

В ведомстве напомнили также о начавшейся эвакуации во Львов диппредставительств ряда западных стран. В ДНР заявили, что в Киеве готовят эвакуацию на случай неудачи в ходе боевых действий в Донбассе.

"Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против Народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление", — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР и ЛНР сообщили о резком обострении ситуации в Донбассе и попытках ВСУ развязать активные боевые действия.

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