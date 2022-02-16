В НАТО предупредили, что продолжат обличать планы "вторжений" России

Генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с главами министерств обороны стран альянса подчеркнул, что члены организации продолжат рассказывать о планах российского "вторжения". Как подчеркнул политик, деэскалация вокруг Украины пока не происходит.

"НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути", — сказал генсек НАТО, слова которого приводит ТАСС.

По данным Столтенберга, Москва продолжает наращивать военные силы возле украинских границ. Хоть и после белорусско-российских учений армия РФ выводит своих солдат, военная техника находится на прежнем месте, отметил политик. Вместе с этим он заявил, что Москва направляет "сигналы" о готовности к дипломатическому решению конфликта.

Ранее в The Sun предупредили, что Россия не атаковала Украину в среду, 16 февраля, поскольку "в последнюю минуту" произошли переговоры на эту тему. Как заявили журналисты, есть шанс предотвратить военные действия между странами.

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