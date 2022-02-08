Немцы обрушили гнев на Байдена за ультиматум по СП-2: "Мы колония США?"

В Германии резко отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о том, что если Россия "вторгнется" на Украину, то запуска "Северного потока-2" не будет. По мнению немцев, американский лидер забыл, что ФРГ и Европа не "колония" Штатов.

Информация о результатах переговоров Байдена с немецким канцлером Олафом Шольцем появились в журнале Der Spiegel и получила резкую критику в адрес американского президента в комментариях.

"Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введён в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией", — написал под статьёй пользователь Nachdenkend. "Байден обещает конец "Северному потоку — 2"? Я думал, что такое обещание может дать только наш канцлер. Или мы теперь ещё один штат США?" — задал вопрос Grauwolf49.

Некоторые читатели отметили, что идти на подобные меры, когда речь касается США, Байден не спешит.

"Как насчёт того, чтобы Шольц пригрозил России, что экспорт нефти в США из России также будет подвергнут санкциям? Но это табу для США, как было видно на пресс-конференции. Согласно лозунгу, Америка прежде всего!" — резюмировал Aussifanxyz.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американского президента Джо Байдена о российском газопроводе. Как подчеркнул лидер нации, если "украинский конфликт" будет нарастать и Россия "нападёт" на Украину, "Северному потоку-2" "положат конец".

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