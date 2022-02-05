Захарова назвала публикации Bloomberg и Bild инфармационным "шмарафоном" НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на скандальные публикации о "вторжении" на Украину. Своим мнением об этих новостях она поделилась у себя в Telegram.

"Глобальный информационно-политический шмарафон натовских желаний", - написал официальный представить МИД РФ.

Таким образом Захарова ответила на публикации Bloomberg и Bild. По её мнению, западники не раз пытались испортить Олимпийские игры, но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы.

Ранее в немецком издании Bild написали, что, по данным внешней разведки, после "вторжения" на украинские земли власти России заменят Верховную Раду на "Народную", а затем включат Украину в состав Союзного государства.

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