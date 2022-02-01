Бывшее руководство "Нафтогаза Украины" подвергли обыскам

У бывшего руководства компании "Нафтогаз Украины" проводятся обыски. Также в качестве фигурантов дела о незаконном отчуждении природного газа в 2020 году, которое обошлось стране в 77,9 миллионов долларов, проходят руководство АО "Укртрансгаз" и главы частных компаний. Информацию об этом предоставила пресс-служба государственного бюро расследований Украины, о чём сообщает РИА Новости.

"Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства национальной компании "Нафтогаз Украины", в офисе акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий. Следственные (разыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 миллиарда гривен (около 77,9 миллиона долларов)", — рассказали представители пресс-службы бюро расследований.

Украинские журналисты уточнили, что обыскам был также подвергнут бывший директор "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее бывшая и. о. министра энергетики Украины Ольга Буславец сообщила, что в случае острой нехватки топлива в стране, "Нафтогаз" может начать воровать российский газ, идущий транзитом через Украину. Она заявила, что Украине не обойтись этой зимой без импорта газа, в то время как средств на его закупку у "Нафтогаза" нет.

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