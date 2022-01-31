EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Дипломат Маркарова: если РФ начнёт "вторжение", она не остановится на Украине

Мир

Если РФ решится на "вторжение", то не сможет остановиться только на Украине. Об этом заявила посол страны в США Оксана Маркарова.

Дипломат Маркарова: если РФ начнёт "вторжение", она не остановится на Украине

В интервью CBS News дипломат отметила, что президент России Владимир Путин "напал" на Украину из-за того, что Киев "выбрал демократию". Ещё одна причина "агрессии", по её мнению, заключается в евроатлантических и европейских устремлениях, которые есть у Киева.

"Это атака на демократию. И я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвернется нападению", — сказала Маркарова.

При этом она добавила, что Украина не хочет становиться частью Российской империи или Российской Федерации. Дипломат подчеркнула: страна желает остаться "суверенной". Украина, отметила Маркарова, ещё принесёт пользу всему демократическому миру.

В последнее время западные СМИ регулярно сообщают о готовящемся "вторжении" РФ на украинские земли. Однако в Кремле неоднократно опровергали эту информацию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с Украиной в 2022 году: самый актуальный прогноз от политолога
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина владимир путин
Новости
The New Yorker: США ещё в 90-х "играли мускулами", провоцируя конфликт с РФ
Политолог оценил идею Британии об изъятии имущества российских "олигархов"
Число коек для детей с COVID-19 увеличат почти до 1300 в Москве
ВАЗ Х — неизданный в 90-х минивэн отечественного автопрома
Политолог Сосновский: Брюссель фактически дал гарантии безопасности Москве
О причине смерти режиссёра Виктора Мережко сообщила его дочь
Дипломат Маркарова: если РФ начнёт "вторжение", она не остановится на Украине
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Английские учёные оценили риск повторного заражения "омикроном" и "дельтой"
Врач Вдовин назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой и пугающей
Последние материалы
ВАЗ Х — неизданный в 90-х минивэн отечественного автопрома
Политолог Сосновский: Брюссель фактически дал гарантии безопасности Москве
О причине смерти режиссёра Виктора Мережко сообщила его дочь
Дипломат Маркарова: если РФ начнёт "вторжение", она не остановится на Украине
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
Английские учёные оценили риск повторного заражения "омикроном" и "дельтой"
Врач Вдовин назвал худобу вдовы Грачевского нездоровой и пугающей
Саверский задал логичный вопрос про 120 тысяч заболевших коронавирусом
Премьер Эстонии призвала Германию помочь Украине спастись от "агрессора"
К лету платежи по ипотеке вырастут на 21 процент
Популярное
Шоу-бизнес
Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"

Тарзан с Наташей Королёвой и тёщей Людмилой Порывай прошлись по общественным заведениям США. Стриптизёр рассказал о шокирующем новшестве, которое набирает популярность в Америке.

Сергей Глушко рассказал о пугающих новшествах США: "Рот не занят"
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Политика. Новости и аналитика
Сосновский объяснил, зачем уничтожили документы по делу о взрывах во Врбетице
Общество
Садальский назвал качество Куравлёва, за которое его так любили зрители
Мир. Новости мира
Политолог Леруа: Байдену нужна реакция на переброску войск, а не конфликт
Андрей Мартынюк Минские договорённости для Украины: выполнить нельзя игнорировать Андрей Мартынюк Любовь Степушова Теперь враги: Азербайджан поставит газ в ЕС в случае войны с Россией Любовь Степушова Анжела Якубовская Игорь Яцко: "Мне кажется, что нам не хватает праздника" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Тина Канделаки о британских санкциях: "Спасибо вам, выпирайте олигархов"
Экономика и бизнес
Голландцев напугала просьба Германии поставить больше газа
Депутат Европарламента: "Они все там, на Украине, наркоманы?"
Мир. Новости мира
Депутат Европарламента: "Они все там, на Украине, наркоманы?"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников