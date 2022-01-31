Дипломат Маркарова: если РФ начнёт "вторжение", она не остановится на Украине

Если РФ решится на "вторжение", то не сможет остановиться только на Украине. Об этом заявила посол страны в США Оксана Маркарова.

В интервью CBS News дипломат отметила, что президент России Владимир Путин "напал" на Украину из-за того, что Киев "выбрал демократию". Ещё одна причина "агрессии", по её мнению, заключается в евроатлантических и европейских устремлениях, которые есть у Киева.

"Это атака на демократию. И я считаю, что никто не застрахован, если Украина подвернется нападению", — сказала Маркарова.

При этом она добавила, что Украина не хочет становиться частью Российской империи или Российской Федерации. Дипломат подчеркнула: страна желает остаться "суверенной". Украина, отметила Маркарова, ещё принесёт пользу всему демократическому миру.

В последнее время западные СМИ регулярно сообщают о готовящемся "вторжении" РФ на украинские земли. Однако в Кремле неоднократно опровергали эту информацию.

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