Посол Украины в США поставила точку в вопросе напряжённости с Вашингтоном

Посол Украины в США Оксана Маркарова прокомментировала циркулирующие в последнее время в американских СМИ сообщения о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряжённость, которая "вызвана" разногласиями по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся вторжении Москвы на Украину, сообщила она в эфире телеканала CBS.

"Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединённые Штаты являются нашим стратегическим партнёром и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", — заявила дипломат.

Как считает Маркарова, за последний год отношения между Украиной и США достигли самого высокого уровня за 30 лет сотрудничества.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в "одержимости тем, как защитить границу Украины". Политик раскритиковал его правительство в том, что оно закрывает глаза на кризис на собственной границе с Мексикой.

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