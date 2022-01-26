Переговоры политичесих советников "Нормандской четвёрки" по Донбассу завершились в Париже. Разговор продлился 8,5 часов, сообщает украинское издание "Страна".
От Украины участие в переговорах принимала делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Россию представлял заместитель Администрации президента Дмитрий Козак.
Немецкое агентство DPA днём ранее сообщило, что на переговорах будет поднят вопрос о прямых контактах киевских властей с представителями ДНР и ЛНР. Позже Украина опровергла подобные сообщения - Ермак заявил, что украинская сторона никогда не сядет за один стол с представителями непризнанных республик.
На фоне переговоров в Париже в Госдуме прозвучали призывы оказать военну помощь ДНР и ЛНР. С таким предложением к российскому руководству выступила партия "Единая Россия".
Ранее фракция КПРФ выступила с предложением обратиться к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР. Инициатива должна быть рассмотрена Госдумой в феврале.
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