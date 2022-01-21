София не имеет голоса в НАТО: политик Костадинов о выводе войск из Болгарии

НАТО накаляет ситуацию в отношении России, но у Болгарии нет права голоса остановить эскалацию. Болгария даже не знает, какое именно вооружение находится на американских военных базах на её территории.

Об этом заявил председатель парламентской партии "Возрождение" Костадин Костадинов по поводу распространенной информации о том, что Россия хочет, чтобы НАТО вывела свои войска из Болгарии и Румынии, пишет tribune. bg.

"Когда отношения крайне напряженные, ожидать такой реакции (России) нормально, как это нормально в ситуации, когда Болгария, являясь страной-членом НАТО, становится плацдармом для скопления войск альянса. Всего несколько дней назад в Болгарию завезли новые американские танки. А какое именно вооружение находится на болгарских территориях, отданных в безвозмездную аренду американцам, мы понятия не имеем", — сказал Костадинов.

Он отметил, что "эскалация напряжения исходит от НАТО", а позиция Болгарии должна быть за деэскалацию конфликта между Россией и НАТО.

"Однако на данный момент у Болгарии нет права голоса. На данный момент мы ведем себя так, как будто являемся территорией, где кто-то другой делает свои геополитические ходы. Непонятно, каков наш голос на данный момент", — подчеркнул лидер партии "Возрождение".

В МИД РФ заявили в пятницу, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

Россия ожидает письменного ответа НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности. Если ответа не будет, Владимир Путин озвучит односторонние действия, обеспечивающие безопасность РФ.