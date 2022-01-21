Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германия только "выиграет" от скорейшего запуска российского газопровода "Северный поток-2".
Как уточнила Швезинг на приеме Восточного комитета немецкой экономики, как минимум голубое топливо поможет совершить скорейший энергопереход к возобновляемым источникам.
"Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — цитирует выступление премьера РИА Новости. — "Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики".
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия ежедневно получает угрозы санкциями и экономическими ограничениями из-за нового газопровода. Как отметил Песков, "Северный поток-2" нельзя "остановить", потому что его "ещё не запустили".
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