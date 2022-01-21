EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"

Мир

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германия только "выиграет" от скорейшего запуска российского газопровода "Северный поток-2".

В ФРГ объяснили срочность запуска "Северного потока-2"

Как уточнила Швезинг на приеме Восточного комитета немецкой экономики, как минимум голубое топливо поможет совершить скорейший энергопереход к возобновляемым источникам.

"Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море", — цитирует выступление премьера РИА Новости. — "Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия ежедневно получает угрозы санкциями и экономическими ограничениями из-за нового газопровода. Как отметил Песков, "Северный поток-2" нельзя "остановить", потому что его "ещё не запустили".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Это экономический нонсенс" — Раскрыта тайна окупаемости Северного потока-2
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы газ германия северный поток-2
Новости
Американцу пересадили сразу две почки свиньи
Политик из США: Блинкен и Салливан ведут мир к уничтожению жизни
Экономист Дубовик рассказала, в какой день недели нужно покупать доллары
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
В Раде рассказали, как будет действовать Зеленский при "вторжении"
Байден счёл глупым вопрос про "шаги Путина"
Вирусолог Аграновский рассказал правду про "омикрон"
Политолог прикинул карьерную траекторию для пенсионерки Меркель
Пятая волна: коронавирус "наваливается" на Подмосковье
В НАТО предупредили РФ о "высокой цене" за вторжение на Украину
Последние материалы
Американцу пересадили сразу две почки свиньи
Политик из США: Блинкен и Салливан ведут мир к уничтожению жизни
Экономист Дубовик рассказала, в какой день недели нужно покупать доллары
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
В Раде рассказали, как будет действовать Зеленский при "вторжении"
Политолог: Силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Байден счёл глупым вопрос про "шаги Путина"
Вирусолог Аграновский рассказал правду про "омикрон"
Политолог прикинул карьерную траекторию для пенсионерки Меркель
Пятая волна: коронавирус "наваливается" на Подмосковье
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США

Если переговоры России и США по гарантиям безопасности не увенчаются успехом, и две ядерные державы решат всё-таки начать военные действия, пострадают от этого больше всего не они сами.

Политолог объяснил, по кому в первую очередь ударят Россия и США
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
"Прямо сейчас": Зеленский призвал США немедленно ввести санкции против РФ
Мир. Новости мира
МВД Алма-Аты: задержаны подозреваемые в раздаче оружия во время беспорядков
Мир. Новости мира
Захарова: США нужны заявления о "вторжении РФ на Украину" для своих провокаций
Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова Ирина Шлионская Как вычислить стукача в рабочем коллективе? Ирина Шлионская Александр Артамонов "Сармат" имеет все шансы стать "последним доводом короля" Александр Артамонов
Мир. Новости мира
На Украине предостерегли Британию от провоцирования России
Мир. Новости мира
Умный ход Токаева: как политику помог культ личности Назарбаева
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Политика. Новости и аналитика
Зачем и с кем Наталья Поклонская осталась в России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников