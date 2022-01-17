В Эстонии заявили о готовности разместить до пяти тысяч солдат НАТО

В Эстонии готовы разместить до пяти тысяч военнослужащих НАТО. Об этом сообщил канцлер Минобороны страны Кусти Сальм.

"В Эстонии всё готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до пяти тысяч человек", — цитирует представителя министерства "Интерфакс".

По словам Сальма, в волости Тапа имеется место для того, чтобы принять военнослужащих альянса, а также для складирования их оборудования и оружия. Чиновник отметил, что в случае если для солдат окажется недостаточно места в казармах, они смогут разместиться в палатках. При длительном пребывании военнослужащих НАТО в республике для них могут построить казармы.

Канцлер напомнил, что в соответствии с принятым в 2016 году на саммите альянса решением в Эстонии с весны 2017 года на постоянной основе находится боевая группа альянса численностью в 1200 военнослужащих. Однако, по мнению Сальма, в настоящее время этого может быть недостаточно.

"Мы чётко видим, что в плане политики сдерживания Балтийский регион следует укрепить. Есть чёткие планы, как это сделать в случае необходимости", — заявил канцлер.

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