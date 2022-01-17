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Автор Ольга Лебедева

Трамп: Байден превращает США в "крупномасштабную версию Венесуэлы"

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп вступил в предвыборную кампанию 2022 года.

Трамп: Байден превращает США в "крупномасштабную версию Венесуэлы"

В воскресенье он провёл первую встречу со сторонниками республиканцев в штате Аризона. И, ожидаемо, обрушился с критикой на "деструктивную” экономическую политику президента Джо Байдена, его мандаты на вакцины и преследование сторонников самого Трампа.

Ссылаясь на растущие инфляцию и цены на газ, а также нехватку продовольствия и потребительских товаров, экс-глава государства заявил, что Байден причинил "больше разрушений, чем пять президентов за последний год” и поставил Америку на путь превращения в "крупномасштабную версию Венесуэлы”.

Аллегория, по-видимому, имела в виду гиперинфляцию, которая преследовала венесуэльскую экономику в течение последнего десятилетия.

"Наша страна разрушается… это даже неправдоподобно”, — сказал Трамп.

Напомним, сейчас американцы гадают:

  • пойдёт Трамп на новые президентские выборы в 2024 году или нет.

Сам он пока планы на этот счёт не раскрывает, но провёл несколько митингов с момента ухода с поста в прошлом году. И всякий раз он повторяет, что победа Байдена на выборах была мошеннической, в результате "фальсификаций и кражи голосов”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша венесуэла дональд трамп
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