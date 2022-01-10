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Автор Игорь Рябов

Эксперт Безпалько: США хотели превратить Казахстан в антироссийское государство

Мир

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что в Казахстане во время протестных акций были использованы майданные технологии, чтобы превратить страну в такое же антироссийское государство, как Украина.

Эксперт Безпалько: США хотели превратить Казахстан в антироссийское государство

Ранее на саммите ОДКБ президент России Владимир Путин сказал, что в ходе протестов в Казахстане применялись майданные технологии, а боевики, которые участвовали в массовых беспорядках, проходили подготовку в зарубежных лагерях террористов.

"Это очевидно майданные технологии с целью превратить Казахстан в еще одно ярко антироссийское государство, как Украина, чтобы усилить давление на Россию", — сказал Безпалько в беседе с РИА Новости.

По его словам, ситуация в Казахстане соответствует американской концепции, озвученной экс-советником предыдущего президента США Дональда Трампа Джоном Болтоном, которая предполагает разжигание конфликтов по всему постсоветскому пространству. В частности, Болтон указывал Закавказье и Приднестровье. Однако Соединённые Штаты решили "зажечь Казахстан", поскольку эта антироссийская направленность этой страны может создать больше проблем для Москвы, чем Приднестровье, отметил Безпалько.

Также эксперт обратил внимание на то, что в последнее время власти Казахстана активно сближались с РФ. Это явно не устраивало Вашингтон, который не принимает никакого другого режима, кроме антироссийского или марионеточного. Но если страна проводит политику, усиливающую Россию, то США рассматривают такой режим, как плохой, который нужно снести, добавил Безпалько.

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КАЗАХСТАН: стрельба, мародерство и вмешательство ОДКБ. Последние новости
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша казахстан джон болтон дональд трамп приднестровье владимир путин богдан безпалько
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Эксперт Безпалько: США хотели превратить Казахстан в антироссийское государство
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