Экс-советник Назарбаева: введение войск ОДКБ в Казахстан "взбесило" весь Запад

Экс-советник Нурсултана Назарбаева (бывшего президента Казахстана) Ермухамет Ертысбаев рассказал, как лидеры западных стран отреагировали на введение войск ОДКБ в республику во время массовых беспорядков.

По его словам, у США и Евросоюза "гигантский интерес к Казахстану". Как подчеркнул политик, Запад внёс порядка 376 миллиардов долларов в качестве инвестиций, в том числе в углеводородный сектор, передаёт РИА Новости.

"Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад. То, что иностранные внешние силы устроили или имеют причастность к этому дебошу и к попытке вооружённого мятежа, это вне всякого сомнения", — сказал Ертысбаев.

Также он добавил, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял правильные действия в связи с беспорядками. Назарбаев не ошибся, назвав его достойным лидером, отметил Ертысбаев.

Он убеждён: "деструктивные силы" пытались направить ситуацию в другое русло, чтобы в республике "поселился хаос". Политик выразил надежду, что миротворцы из РФ помогут Казахстану преодолеть сложный период.

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