Более 200 человек задержали на акциях протеста в Казахстане

В МВД Казахстана сообщили, что в ходе незаконных акций протеста, прошедших 4 января и в ночь на 5 января, оперативники задержали свыше 200 человек.

Досудебные расследования начаты по 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных учреждений.

В пресс-службе МВД пояснили, что полицейские принимали все предусмотренные действующим законодательством меры для восстановления общественного порядка. Во время выполнения своих обязанностей 95 сотрудников МВД получили различные травмы.

"Повреждены 37 служебных машин", — рассказали в профильном ведомстве.

Участники беспорядков перекрывали дороги, блокировали движение транспорта.

В первые дни 2022 года сразу в нескольких населённых пунктах Казахстана прошли митинги. Они начались в городах Жанаозен и Актау. Там люди вышли на протесты из-за роста стоимости сниженного нефтяного газа.

После массовых беспорядков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. По его мнению, именно кабимин допустил конфликтную ситуацию.

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