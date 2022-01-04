Президент Казахстана заявил, что власти выполнят требование протестующих

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к митингующим из-за высокой стоимости газа гражданам. Президент призвал жителей Мангистауской области не выполнять приказы "деструктивных лиц".

По словам главы государства, "деструктивные лица" хотят нарушить стабильность в стране и единство общества. Также Токаев сообщил о выполнении требования возмущённых граждан снизить цены за топливо до 50 тенге за литр.

"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр", — написал лидер Казахстана на своей странице в Twitter.

Также президент отметил, что другие вопросы граждан власти проанализируют отдельно. Социально-экономические темы обсудят, например, во время совещания, которое пройдёт в среду, пятого января, в Нур-Султане, сказал политик.

Пользователи Twitter выразили негодование в комментариях под сообщением Токаева:

"Можно и по всей стране снизить (цены на газ. — Прим. ред.). Люди дышат выбросами с месторождений, а газ постоянно дорожает", — написала @alena_kz.

"А другие регионы? Или всеобщий митинг нужен по всей стране?" — сказала @missKarima17.

"Поздно уже", — заявил @0G4rNjc3wP7dJ3U.

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