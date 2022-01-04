Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к митингующим из-за высокой стоимости газа гражданам. Президент призвал жителей Мангистауской области не выполнять приказы "деструктивных лиц".
По словам главы государства, "деструктивные лица" хотят нарушить стабильность в стране и единство общества. Также Токаев сообщил о выполнении требования возмущённых граждан снизить цены за топливо до 50 тенге за литр.
"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр", — написал лидер Казахстана на своей странице в Twitter.
Также президент отметил, что другие вопросы граждан власти проанализируют отдельно. Социально-экономические темы обсудят, например, во время совещания, которое пройдёт в среду, пятого января, в Нур-Султане, сказал политик.
Пользователи Twitter выразили негодование в комментариях под сообщением Токаева:
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