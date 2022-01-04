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Автор Евгения Васильева

В Казахстане протестующие потребовали встречи с президентом

Мир

Митингующие против высокой стоимости газа граждане Казахстана отказались завершить акцию после разговора с членами правительственной комиссии по урегулированию экономической ситуации в Мангистауской области. Негодующие местные жители заявили, что разойдутся только после выступления президента Касыма-Жомарта Токаева.

В Казахстане протестующие потребовали встречи с президентом

Как сообщили в "Интерфаксе-Казахстан", протестующая толпа в Атаку всё ещё выражает недовольство ростом цен на топливо. Рядом с участниками акции находятся вице-премьер Ералы Тугжанов и аким региона Нурлан Ногаев. Протестующие граждане не поверили обещаниям чиновников и потребовали встречу с главой государства.

"Будут стоять до тех пор, пока не приедет Токаев", — сказали возмущённые местные жители.

Ранее в СМИ заявляли, что власти Казахстана направили в Атаку колонну "КамАЗов" и два военных самолёта. Также армию видели на пути в Жанаозен, где тоже организовали акцию против подорожания газа. Мероприятия с требованиями снизить стоимость топлива начались второго января. Митингующие призывали продавать ресурс не за 120 тенге за литр, а за 50.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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