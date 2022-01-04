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Автор Светлана Нерадовская

Главы МИД НАТО собирают внеочередное заседание по поводу РФ и Украины

Мир

7 января главы МИД стран-членов НАТО соберутся на внеочередное заседание, которое пройдёт в виртуальном формате. Встреча будет посвящена наращиванию военного присутствия России возле границы с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своём аккаунте в Twitter.

Главы МИД НАТО собирают внеочередное заседание по поводу РФ и Украины

"В пятницу, 7 января, состоится внеочередная виртуальная встреча министров иностранных дел НАТО. Они обсудят наращивание российской военной мощи на Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности", — значится в твите Лунгеску.

Официальные представители РФ не раз отвечали на обвинения Запада, заявляющего о якобы готовящемся нападении России на Украину, что они не соответствуют действительности. По поводу обвинений насчёт Донбасса Москва много раз повторяла, что не является стороной этого конфликта, который носит внутриукраинский характер, а также напоминала, что Киев не соблюдает Минские договорённости по разрешению конфликтной ситуации в регионе.

Со своей стороны РФ обнародовала проект соглашения о гарантиях безопасности, адресованного США и НАТО, и теперь ожидает на них ответа другой стороны. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предупредил, что отсутствие ответа на предложенные гарантии безопасности может вылиться с очередной этап конфронтации.

 

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НАТО, США, УКРАИНА, МОСКВА, КРЕМЛЬ, ПУТИН, В КРЕМЛЕ РАССКАЗАЛИ О ПОЗИЦИИ РОССИИ!!!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия украина оана лунгеску
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