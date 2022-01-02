Прямые переговоры президентов Украины и РФ могут представлять опасность из-за имеющегося у Кремля компромата на Владимира Зеленского, заявил бывший украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
"С чем он туда пойдёт? Мне кажется, что такая поездка означает только одно — желание закрыть компромат на себя лично… Отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно", — сказал Луценко в эфире телеканала "Украина 24".
О том, какого рода компромат есть у президента РФ и российских спецслужб на Зеленского, экс-генпрокурор говорить не стал.
Луценко допустил, что итогом прямых переговоров президентов Украины и РФ станет продвижение Зеленским идеи референдума о признании автономного статуса ЛДНР.
"Приедет сюда и скажет — смотрите, 175 тысяч войска не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик"", — заявил экс-генпрокурор.
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