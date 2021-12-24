Порошенко назвал сумасшествием заведённое против него уголовное дело о госизмене

Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что у правоохранителей нет данных, которые могли бы подтвердить государственную измену с его стороны. По словам политика, возбуждённое против него уголовное дело — сумасшествие.

"Это сумасшествие. Я пятый президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнёров. Я приеду (на Украину. — Прим. ред.) — поговорим", — заявил Порошенко журналисту YouTube-канала "5 канал".

Ранее сопредседатель партии Порошенко "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что депутаты подали в Государственное бюро расследований заявление на украинского президента Владимира Зеленского. Его заподозрили в уничтожении ресурсной независимости страны и материальной поддержке террористов. В этих же преступлениях обвиняли Порошенко. По данным следствия, он сотрудничал с Москвой и ЛДНР во вред Украине.

На данный момент экс-лидер страны находится в Варшаве. Он сообщал, что вместе с европейскими коллегами занят разработкой мер против России.

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