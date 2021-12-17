США обвинил НИИ Китая в создании "оружия для контроля над мозгом"

Казначейство США внесло в черный список 34 китайские компании и научно-исследовательских института. Причём один из них Вашингтон обвинил в разработке "оружия для управления мозгом”.

Теперь в списке 300+ китайских компаний, включая гиганта-производителя смартфонов Huawei.

Включение в список запрещает этим фирмам покупать технологии в США без специального разрешения Вашингтона.

Среди "новых врагов" Китайская академия военно-медицинских наук (AMMS) и 11 ее научно-исследовательских институтов. Согласно записи в Федеральном реестре, эти институты "используют биотехнологические процессы для поддержки китайских военных” и разработали "предполагаемое оружие для управления мозгом”.

"Научные исследования в области биотехнологий и медицинских инноваций могут спасти жизни людей. К сожалению, КНР предпочитает использовать эти технологии для осуществления контроля над своим народом и репрессий в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств”, — написала министр торговли Джина Раймондо в заявлении, ссылаясь на предполагаемые нарушения прав человека Китайской Народной Республикой в отношении уйгурских мусульман в китайской провинции Синьцзян.

Четыре другие компании были добавлены в список "за поддержку военной модернизации Китая”, а пять фирм — за якобы попытку приобрести американские технологии, чтобы помочь китайским военным.

В записи Федерального реестра не было более подробной информации о предполагаемом китайском "оружии для управления мозгом”, а также не указывалось, какой из институтов AMMS стоял за этим предполагаемым оружием.

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