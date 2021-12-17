Казначейство США внесло в черный список 34 китайские компании и научно-исследовательских института. Причём один из них Вашингтон обвинил в разработке "оружия для управления мозгом”.
Среди "новых врагов" Китайская академия военно-медицинских наук (AMMS) и 11 ее научно-исследовательских институтов. Согласно записи в Федеральном реестре, эти институты "используют биотехнологические процессы для поддержки китайских военных” и разработали "предполагаемое оружие для управления мозгом”.
"Научные исследования в области биотехнологий и медицинских инноваций могут спасти жизни людей. К сожалению, КНР предпочитает использовать эти технологии для осуществления контроля над своим народом и репрессий в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств”, — написала министр торговли Джина Раймондо в заявлении, ссылаясь на предполагаемые нарушения прав человека Китайской Народной Республикой в отношении уйгурских мусульман в китайской провинции Синьцзян.
Четыре другие компании были добавлены в список "за поддержку военной модернизации Китая”, а пять фирм — за якобы попытку приобрести американские технологии, чтобы помочь китайским военным.
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