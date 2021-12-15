Участникам Олимпиады в Пекине откроют доступ к Instagram и Twitter

Instagram и Twitter разблокируют для участников Олимпиады в Пекине. Эти социальные сети в стране заблокированы. Также в Китае не работают Facebook, WhatsApp, Telegram и поисковая система Google.

Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Как сказано в сообщении, доступ откроют всем аккредитованным участникам на объектах Игр.

"В соответствии с обязательствами, которые по контракту взял на себя город-организатор, оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пекине предоставит внутри замкнутой системы открытый интернет-сервис всем аккредитованным участникам на ключевых олимпийских объектах, включая Олимпийские деревни, места проведения соревнований и внесоревновательных мероприятий, а также в отелях, где Wi-Fi будет доступен всем аккредитованным участникам, которые смогут подключиться к интернету с помощью своих устройств", - сообщает МОК.

Также всем участникам предоставят сим-карты с интернетом, которые будут работать в пределах районов Пекина и Чжанцзякоу.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее некоторые страны объявили Олимпиаде дипломатический бойкот. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение бойкотировать Игры означает развал мирового спорта.

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