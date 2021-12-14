На Олимпиаде в Пекине не будут присутствовать официальные лица Австрии

Официальных лиц Австрии не будет на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Как уточнил 14 декабря канцлер страны Карл Нехаммер, причина этого лежит в антиковидных ограничениях, а не причине дипломатического бойкота, который объявили Китаю отдельные страны. Об этом сообщают "Известия".

"Это не является дипломатическим протестом или бойкотом, причина заключается в том, что ограничения против коронавируса в Китае слишком жесткие", — цитирует канцлера агентство Associated Press.

Как пояснил Нехаммер, из-за строгих эмидемиологических правил, которые будут действовать на Олимпиаде, австрийские чиновники в Пекине всё равно не смогут лично видеться с атлетами страны, поэтому приезжать им туда вообще не имеет смысла.

"Политикам или дипломатам из Австрии нет смысла ехать в Китай, чтобы поговорить со спортсменами по видеосвязи. Лучше я лично встречусь с нашими атлетами в Вене", — сказал канцлер.

При этом Нехаммер уточнил, что по его мнению, в Играх не должно быть политизации.

Ранее ряд стран объявил о дипломатическом бойкоте Олимпиаде в Пекине, при котором их официальные представители отказываются от поездки на Игры, в отличие от спортсменов, на которых эти ограничения не распространяются. К настоящему моменту о дипломатическом бойкоте Олимпиаде объявили США, Австралия, Великобритания и Канада.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.