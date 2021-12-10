Азаров о планах Запада на Украину: аграрный анклав с 5 млн. населения

Западные политики ведут на Украине долгосрочную игру с дальним прицелом. В результате они хотят получить в центре Европы аграрный анклав с работоспособным населением. Причём "рабов" там должно остаться не более пяти миллионов.

Об этом рассказал политик Николай Азаров в интервью порталу "Украина. ру".

Азаров напомнил, что ещё в конце прошлого века на Украине было примерно 25 миллионов трудоспособных граждан. А сейчас тенденция на уменьшение их числа настолько явная, что "лет через 40 может остаться порядка пяти-шести миллионов".

"И, кстати сказать, эти расчёты абсолютно бьются с идеями наших западных кураторов превратить Украину в типично аграрную страну, ликвидировать в ней всякую промышленность, всякую науку, научно-промышленный комплекс, естественно, оборонный комплекс. А для того чтобы такую страну обслуживать, 5-6 миллионов пар рук вполне хватит", — сказал политик.

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